10/09/2024 12:00

【外圍經濟】美國監管機構向業界妥協，擬下調大型銀行資本金要求

《經濟通通訊社10日專訊》外電引述知情人士透露，美國監管機構順應銀行業訴求，同意修訂一項針對大型銀行資本金要求的提案，將增幅由計劃中的19%，大幅降至9%。

根據聯儲局、聯邦存款保險公司(FDIC)和貨幣監理署(OCC)原先的計劃，要求美國銀行和摩根大通等八家具有全球系統重要性的美國銀行，增加資本金以緩衝意外的虧損和金融衝擊。

分析指，大幅下調資本金的要求，較能讓銀行業接受。去年該提案提出後，銀行業發起了激烈的遊說活動。修訂草案也有助於聯儲局主席鮑威爾，爭取理事會廣泛支持。鮑威爾已向各銀行表明，他也希望避免漫長的法律戰。(jf)