10/09/2024 15:07

【銀色債券】政府發行500億元銀債，保證息率降至4厘

《經濟通通訊社10日專訊》政府公布發行新一批銀色債券詳情，目標發行額為500億元，視乎認購反應，最多上調至550億元，每手一萬元，年期3年。每半年派息一次，息率與本地通脹掛勾，並保證不會少於4厘，低於去年的5厘。

該批銀色債券乃基礎建設債券計劃下的零售部分。發債所得資金將撥入基本工程儲備基金，按計劃框架作基建項目投資。政府會每年公布募得資金的分配情況。



*不設二手市場，每位最多獲配發100手*



2025年或之前年滿60歲及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。銀色債券不設二手市場。投資者可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。為了讓更多市民可以參與計劃，該次發行的最高配發金額設定為每位投資者100萬元，即每位投資者最多只能獲配發100手債券。

銀色債券的認購期由9月30日早上9時開始，至10月14日下午2時結束，並於10月23日發行。合資格香港居民可透過配售銀行和指定證券經紀認購債券。



*陳茂波:銀債為長者提供低風險及穩定回報*



財政司司長陳茂波表示，特區政府今年繼續發行銀色債券，為年長市民提供安全可靠、低風險、且具穩定回報的投資選項，並帶動業界開發潛力龐大的銀髮市場。與此同時，該批銀色債券是在基礎建設債券計劃下發行，以支持惠及經濟民生的基建項目，讓市民對推動香港長遠發展的基建項目有更大的「參與感」和「獲得感」。(bn)