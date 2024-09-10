10/09/2024 16:31

【銀色債券】銀債保證息率降至4厘，許正宇：對銀債吸引力有信心

《經濟通通訊社10日專訊》對於是次銀債保證息率下調至4厘，財經事務及庫務局局長許正宇表示，銀債息率的定價視乎眾多因素及市場情況，隨著市場預期美國減息周期開始，銀債年期為三年，亦有穩定的保證回報，故對是次銀債的吸引力具有信心，又指去年銀債有超過32萬人申請。

被問及銀債的利息支付，他回應指，今批銀債發行會用作基礎建設債券計劃的一部分，相關款項會「落到工程基金」，相關支出也會在上述基金「拎出嚟」。

對於是次銀債合資格人數，他指出，按統計處數據顯示，估算在2025年中，料60歲或以上市民約有240萬人。

對於未來發債步伐，他指出，政府每年均有發債規模，而每年預算案也有滾動式預計，是次及過往發行也按照相關計劃視乎市況來進行。(bn)