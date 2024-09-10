10/09/2024 17:03

【銀色債券】中銀香港料銀債超額認購機會大，倡認購20手

《經濟通通訊社10日專訊》政府公布發行500億元銀色債券，會視乎認購反應，將目標發行額上調至最多550億元，每手1萬元，年期3年，息率保證不會少於4厘。

中銀香港(02388)個人數字金融產品部總經理周國昌表示，預期是次銀債超額認購機會較大，料是次認購人數超過30萬，破紀錄的機會較大，若以32萬認購人數作估算，建議客戶可就是次銀債認購20手，但若客戶的資金較為充裕，也可以考慮申請25至30手。他指，考慮到全球即將進入減息周期，現時銀債能夠鎖定三年4厘的保證回報，認為是次銀債具吸引力。

香港上海滙豐銀行大中華市場外匯固收交易部主管黃子卓表示，該行料9月美聯儲將會減息一次25個基點，市場料今年底或會有3-4次的25點子，最多或減100個點子，市場上的債券已出現孳息倒掛，是次銀債保證息率4厘，屬合理及吸引水平，相信今次銀債超額認購機會相當高。(bn)