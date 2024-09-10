10/09/2024 19:53

《再戰明天》賀錦麗與特朗普舉行總統大選辯論，美國公布CPI

《經濟通通訊社10日專訊》賀錦麗與特朗普舉行總統大選辯論，及美國公布CPI，料為周三（11日）市場焦點。



*澳洲央行助理總裁發表演講，英國公布工業生產等數據*



各國重要經濟活動方面，日本央行審議委員中川順子發表講話並舉行新聞發布會。國務院總理李強將赴沙特主持召開中國－沙特高級別聯合委員會第四次會議並訪問沙特、阿聯酋。周三本港時間8:20am，澳洲央行助理總裁亨特在Barrenjoey經濟論壇發表主題演講。9:00am，賀錦麗與特朗普舉行美國總統大選辯論。5:25pm，歐洲央行銀行監管委員會委員麥考爾參加2024年歐洲金融監管專業智庫(Eurofi)金融論壇小組討論。晚上10:00pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在德國金融監管局的會議參與小組討論。

數據方面，周三（11日）2:00pm（本港時間．下同），英國公布7月服務業指數，月率料由下滑0.1%改善至升0.2%；7月工業生產年率跌幅料由1.4%收窄至0.1%，月率升幅料由0.8%收窄至0.3%。8:30pm，美國公布8月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.2%，年率升幅料由2.9%收窄至2.5%。(wa)