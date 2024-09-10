10/09/2024 18:00

【銀色債券】渣打香港客戶獲豁免多項認購銀債費用

《經濟通通訊社10日專訊》政府公布發行500億元銀色債券，會視乎認購反應，將目標發行額上調至最多550億元，每手1萬元，年期3年，息率保證不會少於4厘。

渣打香港表示，將為認購相關債券的客戶提供多項收費豁免，包括手續費、提前贖回、託管服務、代收利息、贖回到期債券。客戶可透過網上銀行及分行遞交認購申請。

渣打香港財富方案業務主管何文俊表示，市場預期美國即將減息，港元定存優惠息率有機會逐步回落，目前是合適時機透過優質債券鎖定較高的收益率。新一批銀色債券保證息率不少於4厘，屬於適合長者風險胃納及帶來穩定回報的投資選項，相信對他們來說具一定吸引力。

他表示，過往八批銀債的最終發行額及認購金額均有增加，可見此類風險相對低和回報穩定的投資產品日益受捧的程度。去年，渣打客戶認購第八批銀色債券的總認購申請及金額均創歷年新高，相信今批的認購反應與過往相若。(bn)