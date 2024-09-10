10/09/2024 11:30
《港元利率》一個月拆息報3.9厘連升兩日，隔夜息續回落
《經濟通通訊社10日專訊》港元拆息普遍走低，其中，隔夜息跌11.655基點報3.28881厘，而與樓按相關的一個月拆息則升1.036基點，報3.89893厘，連升兩日。
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.10994厘，跌3.583基點。六個月及一年期分別跌2.667基點及2.994基點，報4.15214厘及4.18393厘。
港元匯價今早在7.7959-7.7981之間上落，最新報7.7962。(bi)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.10994厘，跌3.583基點。六個月及一年期分別跌2.667基點及2.994基點，報4.15214厘及4.18393厘。
港元匯價今早在7.7959-7.7981之間上落，最新報7.7962。(bi)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.28881
|-11.655
|一周
|3.61131
|-2.488
|兩周
|3.72179
|+1.036
|一個月
|3.89893
|+1.036
|兩個月
|4.06845
|-0.643
|三個月
|4.10994
|-3.583
|六個月
|4.15214
|-2.667
|一年
|4.18393
|-2.994
資料來源：香港銀行公會