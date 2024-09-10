10/09/2024 11:30

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.28881 -11.655 一周 3.61131 -2.488 兩周 3.72179 +1.036 一個月 3.89893 +1.036 兩個月 4.06845 -0.643 三個月 4.10994 -3.583 六個月 4.15214 -2.667 一年 4.18393 -2.994

《經濟通通訊社10日專訊》港元拆息普遍走低，其中，隔夜息跌11.655基點報3.28881厘，而與樓按相關的一個月拆息則升1.036基點，報3.89893厘，連升兩日。反映銀行資金成本的三個月拆息報4.10994厘，跌3.583基點。六個月及一年期分別跌 2.667基點及2.994基點，報4.15214厘及4.18393厘。港元匯價今早在7.7959-7.7981之間上落，最新報7.7962。(bi)資料來源：香港銀行公會