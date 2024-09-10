10/09/2024 11:14

《真知灼見－溫灼培》不用美元結算將徵100%關稅，可行嗎？

《真知灼見》在剛過去的周末（7日），美國共和黨總統候選人特朗普指，倘他當選，他會懲罰那些在雙邊貿易拒用美元作為結算貨幣的國家，使她們不能與美國做生意，不論這些國家是盟友或對手都一視同仁。例如，當她們日後要把貨物進口到美國時，其商品將會遭到徵收100%關稅！特朗普揚言要保衛美元的世界儲備貨幣地位。

明顯，面對全球去美元化，尤其金磚組織更有意推出其版本的結算支付系統與美國主導的SWIFT抗衡，美元的地位確實正在受到挑戰。但特朗普上述的提議，又是否可有效阻止各國去美元化？



*影響最大相信是東盟、南美及印度*



對於俄羅斯及伊朗這類早遭到美國制裁的國家，基本上是不會受影響。對於中國，相信影響也不大，因為特朗普早說過上台後將要對所有內地進口貨品徵收60%以上關稅。至於中東產油國，由於美國早成為她們石油出口的競爭對手，不會向她們進口石油，所以中東產油國可不理會特朗普。相信影響最大，是南美、南非、印度及東盟等國家，因為她們確實需要美國市場。至於美國的盟國，例如歐盟、英國及日本等，就有點尷尬，因為歐元、英鎊及日圓，都屬全球主要貨幣，雖然地位不及美元，但在全球都舉足輕重。倘若特朗普扼殺其盟友貨幣在國際上的交易結算地位，尤其歐元，相信歐盟會第一個起來反抗。假如特朗普繼續容許其盟友用其本幣於國際貿易上結算而不需用美元，相反只針對南美及東盟等國家在貿易上用美元，這將難於服眾。



*特朗普做法或適得其反*



事實上，當美國債務不斷擴大，各國對持有大量美元作儲備早存在戒心，所以她們也想在貿易上盡量減少用美元，從而不需要在儲備上保持太大量美元。假使特朗普用關稅相逼，可能會適得其反，逼這些國家作出選擇。至於最終會否加快美元地位被進一步削弱，或如特朗普所想可重新鞏固美元地位，這實在難說。猶如在俄烏戰爭爆發後，美國把俄羅斯踢出SWIFT，當時相信美國也沒想到會觸發全球去美元化浪潮。至於美國會否走這一步，就讓我們繼續觀察。但從事件中可反映出，全球去美元化正動搖美元地位，使美國不得不作出應對。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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