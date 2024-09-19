10/09/2024 08:51

【大國博弈】美眾院議案圍堵中國，禁大疆新無人機、封殺生物科企

《經濟通通訊社10日專訊》美國對中國科技及生物技術實施全方位圍堵。當地時間9月9日，美國眾議院投票通過多項議案，其中包括：禁止中國無人機製造商大疆生產的新無人機連接美國通訊基建，意味著大疆可能無法再在美運作。

該議案仍待參議院通過以及總統拜登簽署後方才作實。議案一旦成為法例，大疆將被納入美國聯邦通訊委員會的黑名單。不過，這不會影響目前美國正在運作的大疆無人機。

大疆目前是美國最大的無人機生產商，市佔率超過一半。美國國會議員一再對大疆無人機構成的國安風險提出關切。大疆反對有關議案，指這「限制了美國民眾購買和使用適合其工作的設備的自由，只因為對設備原產地的偏見。」



*《生物安全法案》獲通過，將封殺中國生物科企*



同時，美眾議院以「國家安全」為由通過《生物安全法案》，該法案將限制美國聯邦政府與部分生物技術供應商展開業務往來，旨在封殺中國的生物科技企業及其美國子公司。法案具體點名了5家中國公司，包括藥明康德(02359)(滬:603259)、藥明生物(02269)、華大基因(深:300676)、華大智造(滬:688114)和華大基因子公司Complete Genomics。

另一項獲得通過的議案，將禁止美國國土安全部購買來自6家中國企業的電池，包含寧德時代(深:300750)、比亞迪(01211)(深:002594)、遠景能源、億緯鋰能(深:300014)、國軒高科(深:002074)和海辰儲能。(ry)