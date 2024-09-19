10/09/2024 16:00

【大國博弈】外交部：美方應停止推進法案，支持中國企業依法維護

《經濟通通訊社10日專訊》美國會眾院審議通過《生物安全法案》，將禁止聯邦機構與華大基因(深:300676)、藥明康德(02359)(滬:603259)等中國生物技術公司及與其有業務往來的公司簽訂合約。

外交部發言人毛寧對此表示，中方堅決反對美眾院通過有關法案，堅決反對針對中國企業採取歧視性措施，美方應當放棄意識形態偏見，切實尊重市場原則和經貿規則，停止推進有關法案，停止濫用各種借口，無理打壓中國企業，為各國企業提供公平公正和非歧視的營商環境。中國將繼續堅定維護本國企業的正當合法權益，也支持中國企業依法維護自身權益。

藥明康德、藥明生物(02269)較早前指出，《生物安全法》是基於不正確的信息和毫無根據的指控，目的是限制競爭；上述公司均否認對美國國家安全構成任何威脅。(ry)