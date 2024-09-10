10/09/2024 16:04

《行業數據》8月全國公共充電樁增5.4萬台，同比增43.6%

《經濟通通訊社10日專訊》中國充電聯盟公布2024年8月全國電動汽車充換電基礎設施運行情況。數據顯示，2024年8月比2024年7月公共充電樁增加5.4萬台，8月同比增長43.6%。

截至2024年8月，聯盟內成員單位總計上報公共充電樁326.3萬台，其中直流充電樁146.1萬台、交流充電樁180.1萬台。從2023年9月到2024年8月，月均新增公共充電樁約8.3萬台。

廣東、浙江、江蘇、上海、山東、湖北、河南、安徽、北京、四川TOP10地區建設的公共充電樁佔比達69.4%。全國充電電量主要集中在廣東、江蘇、河北、四川、浙江、上海、山東、福建、河南、陝西等省份，電量流向以公交車和乘用車為主，環衛物流車、出租車等其他類型車輛佔比較小。

2024年8月全國充電總電量約53.0億度，較上月增加2.9億度，同比增長62.8%，環比增長5.8%。(jq)