10/09/2024 17:24

【提振內房】浙江桐廬：年底前領取購房消費券並買新房，補貼3萬

《經濟通通訊社10日專訊》浙江省杭州市桐廬縣發布樓市新政，涉及發放購房消費券，技能和專技人員購房首付補貼政策，推廣二手房交易「帶押過戶」服務等內容。

新政顯示，2024年9月10日-2024年12月31日期間（以網簽備案時間為準），領取購房消費券並購買新建商品住宅的，給予每套3萬元人民幣的購房補助，補助總額度600萬元人民幣，按網簽備案時間先後為準，實施期限內額度滿即止。

2024年9月10日前已簽訂購房合同並網簽備案，通過撤銷、變更再重新網簽備案的不符合兌現條件。資金已兌現的購房人辦理合同撤銷、變更的，已兌現資金予以退回。

同時，2024年9月10日-2024年12月31日期間，桐廬縣對在桐就業創業的高級工及以上技能人員、中級職稱及以上專業技術人員，首次購買新建商品住宅的，給予每戶10萬元人民幣購房首付補貼。(jq)