10/09/2024 10:58

【大國博弈】華大、藥明反駁美《生物安全法案》，存多處事實錯誤

《經濟通通訊社10日專訊》美國眾議院周一（9日）大比數通過《生物安全法案》，法案點名中國藥明康德、華大基因等5家生物科技公司，基於國安理由，將禁止聯邦政府機構向他們採購，也禁止提供資金給與他們有生意往來的美國公司。

藥明康德(02359) (滬:603259)、藥明生物(02269)今早均發公告，強烈反對美方未經正當程序的任何未經證實的預設性指定。強調公司既沒有人類基因組學業務，亦未在其全球任何業務中收集人類基因組數據。公司將繼續關注立法程序並與相關方持續溝通。公司堅定致力於服務全球客戶且按照所有開展業務地區適用的法律法規運營。



*華大：法案助美國公司壟斷市場*



另三家公司為華大基因(深:300676)、華大智造(滬:688114)和華大基因子公司Complete Genomics。華大智造在官網刊登的聲明指出，華大智造和Complete Genomics作為基因測序行業上游設備提供商，不收集任何基因數據，客戶基於公司測序平台所產生的數據均由客戶自行收集、存儲、處理及管控。美國本土領先的第三方評估公司FTI Consulting曾在2023年10月對華大智造基因測序儀(DNBSEQ-T7)進行審計。結果顯示「沒有測序信息相關的與外部IP的通信和數據傳輸，也未發現直接相關的源代碼或網絡方面的漏洞」。

聲明指，該法案基於不正確的信息和毫無根據的指控，反而幫助了一家佔據全球基因測序儀市場高份額的美國公司，在美國市場消除市場競爭。我們呼籲，美國基因測序儀行業的壟斷行為不應該被忽視，因為這樣會扼殺創新，增加成本，不利於基因科技造福全人類。

華大、藥明系的AH股今早全線走低。（ry，ct）