10/09/2024 09:35

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶45點子，報7.1193

《經濟通通訊社10日專訊》上日美元表現偏強，人民幣重新承壓回落，供求關係拖累今日中間價表現。人民幣兌一美元中間價今報7.1136，較上個交易日跌147點子，兩連跌，創9月4日以來近一周新低，與市場預測偏離收窄至4點，上個交易日報7.0989。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開45點子，報7.1193，上個交易日即期匯率收盤報7.1148。

加拿大皇家銀行(RBC)資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan稱，中國通脹數據再次凸顯經濟復甦面臨的困難，中國國債收益率創至階段低點，滬深300指數已回吐2-5月累計漲幅，若後續市場下調美聯儲降息定價，CNH(離岸人民幣)可能回調至7.20一線。

投資者將關注周三美國的消費者物價數據，以進一步明確經濟中通脹放緩的速度。在此之前民主黨候選人哈里斯和共和黨候選人特朗普周二將舉行總統辯論，這可能給市場帶來擾動。(sl)