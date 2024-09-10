10/09/2024 16:35

【聚焦人幣】人幣即期收跌87點子報7.1235，刷近兩周新低

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1235，較上個交易日4時30分收盤價跌87點子，兩連跌，創8月28日以來近兩周新低，全日在7.1170至7.1258之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌100點子，報7.1320。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1136，較上個交易日跌147點子，兩連跌，創9月4日以來近一周新低，與市場預測偏離收窄至4點，上個交易日報7.0989。

交易員指出，市場靜待本周美國通脹數據的關鍵指引，而中國最新公布的貿易數據只是略微提振人民幣表現。中國8月出口總值同比增8.7%，大勝預期並創2023年3月以來近一年半新高；進口則僅增0.5%，遜預期，增幅較上月大幅回落6.7個百分點。

市場人士也指出，國內基本面表現不佳，降準降息可能性仍不小，短期人民幣波動更依賴外部驅動，一旦美聯儲降息節奏重估，美元波動或更明顯；除此之外美國總統大選前辯論也可能擾動人民幣走勢，值得關注。(sl)