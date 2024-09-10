10/09/2024 09:50

【聚焦人幣】今年熊貓債發行總額已達1427億，同比增25%

《經濟通通訊社10日專訊》今年以來熊貓債發行熱度不斷攀升，據Wind數據指出，以債券起息日計，截至9月9日，年內已發行81隻熊貓債，發行額共計1427億元人民幣，發行總額與去年同時段的1145億元人民幣相比，增長約25%。

報道引述巨豐投顧高級投資顧問丁臻宇認為，熊貓債發行熱度攀升，是因為人民幣融資成本優勢顯著，對境外發行人具有較強的吸引力。熊貓債的發行有助於推動中國債券市場的進一步發展，推動人民幣國際化，並為境外主體提供在中國市場融資的渠道。

民建中央上市公司專業委員會委員石磊則認為，2024年熊貓債的發行規模有望突破2000億元人民幣水平，迎來擴容的加速期。(sl)