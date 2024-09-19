10/09/2024 11:08

【大國博弈】中美兩軍司令視頻通話，就共同關心問題深入交換意見

《經濟通通訊社10日專訊》中國國防部網站發文指，根據中美兩國元首舊金山會晤共識，今日上午，中國解放軍南部戰區司令員吳亞男與美軍印太總部司令帕帕羅舉行視頻通話，雙方就共同關心的問題深入交換意見。

國防部未有詳述視頻通話內容。

美國駐中國大使伯恩斯上周接受《外交政策》雜誌訪問時表示，美國印太司令部司令將在未來幾周內與中國解放軍南部戰區司令員進行對話，目的是防止兩大超級大國之間發生任何軍事誤解。去年美國擊落疑似「中國偵察氣球」後，中美關係跌至歷史低點，華盛頓一直尋求與北京建立更緊密的軍事溝通渠道。

8月底，中美在北京舉行新一輪戰略溝通。中國外交部網站發布的信息顯示，雙方同意適時舉行兩軍戰區領導視頻通話，指「關於中美兩軍戰區領導通話事，中美雙方正在通過軍事外交渠道開展溝通」。(sl)