10/09/2024 14:05

【數據解讀】保銀資本：出口強勁內需疲弱，中國經濟持續分化

《經濟通通訊社10日專訊》中國海關總署公布，按美元計，中國8月出口總值同比增8.7%，大勝預期的增6.5%，增幅較7月擴大1.7個百分點，創2023年3月以來近一年半新高，但進口總值同比僅增0.5%，大遜預期的增2%，且較上月大幅回落6.7個百分點，為今年6月以來低位。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，8月出口保持強勁，進口增速則意外減緩。內需疲軟但出口競爭力強，中國經濟繼續呈現分化態勢，這反映出了國內通縮壓力，而出口強勁或將延緩更積極財政政策的出台。在美國經濟趨緩和貿易緊張局勢加劇的背景下，出口強勁還能維持多久仍是個問題。



*凱投宏觀：強勁外需料將推動加工和再出口*



凱投宏觀(Capital Economics)則認為，受中國實際有效匯率下跌的支撐，預計出口短期內將保持強勁。上個月進口量有所下降，但未來幾個月進口量可能會反彈，強勁的外部需求將推動加工和再出口，財政支出增加將刺激工業大宗商品需求。歐盟、美國和加拿大已經或即將對包括電動汽車在內的各種商品徵收關稅，但不會對整體出口表現產生重大影響。關稅僅針對中國出口貨物的一小部分，其影響可以通過貿易改道和匯率變動來緩解。(sl)