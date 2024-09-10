10/09/2024 14:05

【數據解讀】光大銀行：外貿出口尚有不少逆風，需加強政策支持

《經濟通通訊社10日專訊》中國海關總署公布，按美元計，中國8月出口總值同比增8.7%，大勝預期的增6.5%，增幅較7月擴大1.7個百分點，創2023年3月以來近一年半新高，但進口總值同比僅增0.5%，大遜預期的增2%，且較上月大幅回落6.7個百分點，為今年6月以來低位；貿易順差為910.2億美元，高於預期的820.5億美元，上月為846.5億美元。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，美元計8月出口同比超預期，主要是全球需求保持擴張，對中國外貿需求有一定支撐。外貿結構持續優化，中國對東盟、一帶一路沿線國家、拉美等新興市場的貿易保持高景氣度。另外，由於歐美政策前景不穩定，地緣衝突推升航運成本，傳統消費旺季，不排除部分零售貿易商提前備貨等。

整體看，外貿出口與外貿順差強勁表現，利好三季度及全年經濟增長，為實現全年經濟目標提供有力支撐。但就全球經濟、地緣政治環境複雜看，中國外貿出口面臨不少逆風。國內宏觀政策在積極促進有效需求恢復同時，對外貿支持力度仍需要加強。



*澳新銀行：貿易盈餘主要來自歐美，勢增中國過剩產能疑慮*



澳新銀行中國經濟高級策略師邢兆鵬表示，8月外貿數據反映增長繼續依賴出口的事實。當前進口低迷反映了內需不振，與2008-2009年、2014-2015期間問題相似；而出口高增長帶來的貿易盈餘主要來自美國和歐盟，毫無疑問會增加對中國過剩產能的疑慮。(sl)