10/09/2024 15:08

【數據解讀】大新：製造業出口新訂單收縮，或影響原材料進口需求

《經濟通通訊社10日專訊》中國8月按美元計出口總值3086.5億美元，同比增8.7%，大勝預期的增6.5%，增幅較7月擴大1.7個百分點，創2023年3月以來近一年半新高，但進口總值2176.3億美元，同比僅增0.5%，大遜預期的增2%，且較上月大幅回落6.7個百分點，為今年6月以來低位。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒分析數據指，8月出口增速加快，期內汽車相關出口顯著增長，而且出口至歐盟地區增幅顯著，或反映車廠趕在額外關稅實施前加快交付。至於進口顯著放緩，或反映內需表現乏力。歐美等國對華加強貿易限制，為出口製造業帶來不確定性；內地製造業持續放緩，出口新訂單連續四個月收縮，或影響內地對原材料的進口需求。

溫嘉煒認為，內地支持消費品以舊換新及設備更新等，或有望逐步穩定進口需求；而出口商能否加快開拓新興市場以紓緩歐美等國對華實施貿易限制的影響，或成未來外貿表現的關鍵。(sl)