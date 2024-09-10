10/09/2024 11:33

【聚焦數據】中國首8月對美國出口增5%，進口增2.3%

《經濟通通訊社10日專訊》海關總署公布，2024年前8個月，中國貨物貿易進出口總值28.58萬億元(人民幣．下同)，同比增長6%。其中，出口16.45萬億元，增長6.9%；進口12.13萬億元，增長4.7%；貿易順差4.32萬億元，擴大13.6%。

前8個月，中國與美國貿易總值為3.15萬億元，增長4.4%，佔中國外貿總值的11%。其中，對美國出口2.38萬億元，增長5%；自美國進口7789.3億元，增長2.3%；貿易順差1.6萬億元。美國為中國第三大貿易夥伴。

東盟為中國第一大貿易夥伴，中國與東盟貿易總值為4.5萬億元，增長10%，佔15.7%。其中，對東盟出口2.69萬億元，增長13.1%；自東盟進口1.81萬億元，增長5.7%；貿易順差8800億元。

歐盟為中國第二大貿易夥伴，中國與歐盟貿易總值為3.72萬億元，增長1.1%，佔13%。其中，對歐盟出口2.44萬億元，增長2.9%；自歐盟進口1.28萬億元，下降2.1%；貿易順差1.16萬億元。

韓國為中國第四大貿易夥伴，中國與韓國貿易總值為1.51萬億元，增長8%，佔5.3%。其中，對韓國出口6876億元，下降0.1%；自韓國進口8265.4億元，增長15.8%；貿易逆差1389.4億元。

中國對共建「一帶一路」國家合計進出口13.48萬億元，增長7%。其中，出口7.54萬億元，增長7.7%；進口5.94萬億元，增長6.1%；貿易順差1.6萬億元。(sl)