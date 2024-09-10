10/09/2024 11:30

【聚焦數據】8月美元計進口增0.5%大遜預期，出口增8.7%

《經濟通通訊社10日專訊》中國海關總署公布，按美元計，中國8月進出口總值5262.7億美元，同比增5.2%。其中出口3086.5億美元，增8.7%，大勝預期的增6.5%，增幅較7月擴大1.7個百分點，創2023年3月以來新高；進口2176.3億美元，同比僅增0.5%，增幅大遜預期的2%，且較上月大幅回落6.7個百分點，為今年6月以來低位；貿易順差為910.2億美元，高於預期的820.5億美元，上月為846.5億美元。

按人民幣計，中國8月進出口總值37522.7億元人民幣，同比增4.8%。其中出口22008.1億元人民幣，同比增8.4%，增幅較7月擴大1.9個百分點；進口15514.7億元人民幣，同比持平，7月為增6.6%；貿易順差6493.4億元人民幣，7月為6019億元。(sl)