10/09/2024 11:57

【聚焦數據】首8月機電產品出口比重近六成，汽車出口增逾22%

《經濟通通訊社10日專訊》海關總署公布，前8個月，中國出口機電產品9.72萬億元(人民幣．下同)，增長8.8%，佔中國出口總值的59.1%。其中，自動數據處理設備及其零部件9423.8億元，增長11.6%；集成電路7360.4億元，增長24.8%；汽車5408.4億元，增長22.2%；手機5143.7億元，增長0.5%。

同期，出口勞密產品2.8萬億元，增長4.2%，佔17%。其中，服裝及衣著附件7443.9億元，增長1%；紡織品6616億元，增長5.8%；塑料製品4979.5億元，增長9%。出口農產品4632億元，增長4.4%。

此外，出口鋼材7057.5萬噸，增加20.6%；成品油4000.4萬噸，減少5.8%；肥料1971.3萬噸，增加4.4%。



*民企出口增近一成，外資出口增約2%*



前8個月，民營企業進出口15.74萬億元，增長10.5%，佔中國外貿總值的55.1%，比去年同期提升2.3個百分點。其中，出口10.62萬億元，增長9.8%，佔出口總值的64.6%；進口5.12萬億元，增長11.9%，佔進口總值的42.2%。

同期，外商投資企業進出口8.4萬億元，增長1.5%，佔外貿總值的29.4%。其中，出口4.53萬億元，增長1.8%；進口3.87萬億元，增長1.1%。

國有企業進出口4.37萬億元，下降0.1%，佔外貿總值的15.3%。其中，出口1.27萬億元，增長2.6%；進口3.1萬億元，下降1.1%。(sl)