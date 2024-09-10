10/09/2024 11:57

【聚焦數據】首8月集成電路進口值增14%，原油進口量減3%

《經濟通通訊社10日專訊》海關總署公布，前8個月，中國進口機電產品4.49萬億元(人民幣．下同)，增長10.4%。其中，集成電路3580億個，增加14.8%，價值1.74萬億元，增長14%；汽車47.8萬輛，減少1.8%，價值1936.1億元，下降6.6%。

同期中國進口鐵礦砂8.15億噸，增加5.2%，進口均價(下同)每噸811.5元，上漲3.6%；原油3.67億噸，減少3.1%，每噸4318元，上漲7.3%；煤3.42億噸，增加11.8%，每噸709.6元，下跌12.8%；天然氣8712.8萬噸，增加12.3%，每噸3484.7元，下跌7.6%；大豆7047.8萬噸，增加2.8%，每噸3630.9元，下跌15.1%；成品油3250.6萬噸，增加6.2%，每噸4399.6元，上漲9.2%。

此外，進口初級形狀的塑料1922萬噸，增加0.4%，每噸1.08萬元，下跌0.5%；未鍛軋銅及銅材361.5萬噸，增加3%，每噸6.72萬元，上漲10.2%。(sl)