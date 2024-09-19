10/09/2024 16:22

【大國博弈】華大集團：美生物安全法意在助某美企鞏固壟斷地位

《經濟通通訊社10日專訊》美國眾議院周一（9日）大比數通過《生物安全法案》，法案點名中國企業藥明康德(02359)(滬:603259)、藥明生物(02269)、華大基因(深:300676)、華大智造(滬:688114)和華大智造子公司Complete Genomics，稱基於國安理由，將禁止聯邦政府機構向他們採購，也禁止提供資金給與他們有生意往來的美國公司。

華大集團對此發布聲明表示，該法案的實質，是假借美國國家安全之名，企圖以立法手段干預正常市場秩序，妨礙公平競爭，進而實現打擊華大等中國生物公司，加強某美國公司在美國基因測序市場壟斷地位的目的。根據公開資料顯示，此公司持續圍繞該法案對美國國會進行遊說。

華大集團強調，華大嚴格遵守美國法律和市場規則，在美國不接觸個人數據，不對美國國家安全造成任何威脅。因此，該法案對華大在美國市場的限制，將無益於美國國家安全，實際上只會加劇並擴大美國本土公司在基因測序領域的壟斷態勢。

稍早藥明康德、藥明生物及華大智造均已發公告或聲明強烈反對，其中華大智造批評該法案基於不正確的信息和毫無根據的指控，反而幫助了一家佔據全球基因測序儀市場高份額的美國公司，在美國市場消除市場競爭。(sl)