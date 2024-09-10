10/09/2024 10:53

《股壇解碼－戴名》美民主黨棄車保帥，醫思健康傳聞不絕

《股壇解碼》美國上周初領失業金人數降至22.7萬人，勞動市場需求仍然熾熱，但ADP數據顯示8月私人部門就業人數增長為3年半以來最低，私人勞動市場開始出現後勁不繼的情況。數據兩極化，只能說明私人企業的擴張開始出現顯著放緩，但美國經濟仍然居高不下，企業普遍都能交出對辦的業績，投資者不宜過早擔心美國經濟出現轉勢。

黑石斥資逾161億美元收購澳洲數據中心營運商AirTrunk，令市場再次追捧科技股，特別是AI相關的股份，AI股在近期回調後有力再創高位。

美國總統拜登兒子亨特的稅務違規案在上周開庭，他在洛杉磯聯邦法院出庭時突然改變態度，承認九項指控。民主黨此舉，大有犧牲亨特來挽回選民心中形象的意味。總統大選迫在眉睫，而賀錦麗的人氣不及特朗普，正是民主黨最擔心的事情，看最近民主黨的動向，大有輸總統保議席的意圖，如意算盤相信難以打響，投資者還是準備迎接美國經濟新一輪升勢。



*游刃有餘*



日本實質薪資連續兩個月上升，消息對日本央行再次加息提供有利條件，相信日元匯價直至年底前都會表現強勁，投資者切勿嘗試做空日元，以免得不償失。

台灣官方公布8月消費者物價指數(CPI)的年增率為2.36%，雖較7月的2.53%溫和，但已經連續4個月超出2%的官方通脹警戒線，官方亦已表明需密切關注。不過，台灣眾多企業的盈利都表現突出，外資持續流入，相信通脹將會持續一段長時間，個人推測台灣將會是繼日本和新加坡後最有可能加息的地區。



*面對現實*



阿里巴巴(09988)旗下電商平台淘寶擬全面引入微信支付，有分析師認為淘寶加入新的支付工具，將帶來新的消費者。目前淘寶正逐步開放微信支付，雖然尚未公布全面接入微信支付的具體時間，但自今年初就有消費者發現部分淘寶訂單已經可以直接跳轉到微信支付，加入新支付渠道不單止方便消費者，還可以擴闊客戶群，看來淘寶也不得不向現實低頭，以爭取更多客源。

路易威登集團(LVMH)旗下珠寶品牌Tiffany計劃讓佔地面積超過1.2萬平方英呎的上海旗艦店縮減規模，傳聞縮減呎數接近50%。精品品牌在中國的銷售急跌，帶出中產消費群體正身處經濟下滑的風眼中，中國如何給予消費者信心，才是最重要的一環。



*反手為雲*



恒指即月期權認沽比例再輕微下降至47:53，牛熊證街貨比例71:29，重貨區下移至17600點至17800點和16600點至17000點之間，幅度剛好是500點，無獨有偶，下跌支持位都在16600點附近，又是大戶布局還是巧合，就要看這個月的恒指走勢，大膽預測今個月恒指走勢將在16650點至17800點之間。上周已指出認沽期權在17100點出現明顯建倉，跌市加淡倉小心愈跌愈有，果然今周便殺近17000點，散戶不宜貿然入市造好。



*股票簡評*



醫思健康(02138)主要從事提供醫療、準醫療、傳統美容和獸醫服務，同時銷售護膚和美容產品。醫療服務包括整形外科手術、微整形療程、經集團醫生操作的能量儀器療程和一般診症服務，以至牙科、中醫和眼科服務；準醫療服務包括由已接受培訓治療師操作的能量儀器療程；傳統美容服務包括面部護理、按摩和其他無創療程，以及護膚和美容產品；集團亦於香港經營獸醫醫院和獸醫影像中心。

香港的服務業進入寒冬已是人所皆知，但集團主要對象一直以國內客戶和本港中產階層為主，連Tiffany在國內都不得不縮減開支求生存，醫思健康面對的困難可想而知，加上擁有38年歷史的舒適堡剛剛宣布結業，事件凸顯中產階層的消費力正急速下降，這些消費群體正好也是醫思健康的核心客戶群體。

本欄在7月初曾預測集團股價有機會下試0.5元附近，當時股價穩穩站在1.2元之上，至昨天（9日）已經跌破0.8元，離之前預算的目標差距不遠。最近市面又有負面消息傳出，包括集團因拖欠旗下醫生顧問費而收律師信、員工薪金發放不準時、集團被上市公司追討欠債和老闆被催帳公司發信警告等等，雖然傳聞不可盡信，但空穴來風未必無因，種種傳聞是否預視了集團的現金流出問題就不得而知，但散戶投資者還是小心為上，切莫貪股價低殘而貿然入市。《資深市場人士 戴名》



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