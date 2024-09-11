11/09/2024 07:52

《國金頭條》美國總統選舉辯論在即，標普500和納指上漲

《經濟通通訊社11日專訊》投資者等待美國總統選舉電視辯論，和美國最新CPI數據，美股主指周二（10日）各自發展，道指下跌，但標普500和納指上漲。

道指下跌92.63點，或0.2%，報40736.96點。標普500上漲24.47點，或0.5%，報5495.52點。納指上漲141.28點，或0.8%，報17025.88點。

iPhone 16 推出後，蘋果股價下跌0.36%，至每股220.11美元，新品被指欠創新，且該公司輸掉了涉及130億歐元的愛爾蘭稅收官司。

華爾街分析指，周三（11日）可能會出現更多「觀望」交易，因為交易員在等待最新通脹數據，這些數據可能會在下周會議前改變聯儲局的政策預期。



*日本央行官員：下周無加息必要*



美匯指數持平於101.63。美元兌日圓一度下跌0.7%，至盤中低點142.2。此前知情人士透露，日本央行官員認為，下周議息會幾乎沒有必要上調基準利率，因為他們仍在關注金融市場的震盪，以及7月加息的影響。

市場人士指出：「避險衝動正在市場中蔓延，美元、日圓和瑞郎表現出色，新興市場貨幣表現不佳。」金價小漲，現貨金漲0.3%，至每盎司2512.38美元。紐約期金漲0.4%，至2543.1美元。

在供應強勁和來自美國和中國的悲觀經濟數據推動下，布蘭特期油二兩年多來首次跌破每桶70美元，跌幅達3.7%，至69.19美元。紐約期油跌4.3%，至69.19美元。(jf)