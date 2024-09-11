11/09/2024 09:41

【美國大選】特朗普和賀錦麗辯論開局表現平穩，市場反應平靜

《經濟通通訊社11日專訊》民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨對手特朗普辯論初階段，就經濟、女性權力、非法移民等問題交鋒，雙方均表現平穩。美股期貨和匯率沒有出現波動，比特幣也保持在57000美元的水平。

賀錦麗提及自己的經濟議程，自稱是台上唯一一位「提升美國中產階級和勞動人民地位」的候選人。她計劃擴大家庭子女稅收減免、向新購房者提供抵押貸款援助以及針對小型企業的扣除額等計劃，同時攻擊特朗普提議的關稅政策。

賀錦麗應對自己最大的選舉弱點之一，即高物價和成本，這對美國家庭造成了沉重打擊。賀錦麗說，住房成本太貴了，但辯稱她和拜登必須清理特朗普留下的爛攤子。

特朗普反駁，他加徵關稅，但未造成通貨膨脹。他說，因為通貨膨脹，我們的經濟很糟糕，我們的通貨膨脹是很少有人見過的。(jf)