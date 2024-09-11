11/09/2024 13:34

【美國大選】CNN民調：63%觀眾認為賀錦麗在辯論中勝出

《經濟通通訊社11日專訊》CNN民調顯示，63%的觀眾相信民主黨總統候選人賀錦麗，在總統選舉辯論中擊敗了特朗普，僅37%的觀眾認為特朗普獲勝。

分析指，賀錦麗在辯論中迫使特朗普常採守勢，她善用過去擔任檢察官的經歷，同時穿插一些話來嘲笑和刺痛特朗普。

特朗普則在開場白中就邊境問題批評賀錦麗，並指俄亥俄州斯普林菲爾德充斥著海地的移民。他說，移民正在佔領城鎮。他們正在佔領建築物。他們正在暴力地介入。

在辯論末期特朗普又指，一些移民把寵物當成食物。他指有人在電視上說：「我的狗被帶走並當成食物。」此話一出招致賀錦麗嘲笑，稱這有夠極端了。



*Taylor Swift表態支持賀錦麗*



在辯論結束後，樂壇天后Taylor Swift隨即表態支持賀錦麗，稱其性格沉穩、才華出眾。Taylor Swift的表態有助賀錦麗取得年輕人和女性支持，她同時還表示自己是「不生育的貓女」，特朗普競選拍檔萬斯曾用這詞來譏諷賀錦麗。(jf)