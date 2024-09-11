11/09/2024 13:52

【美國大選】觀戰指南：賀錦麗與特朗普電視辯論部分交鋒領域

《經濟通通訊社11日專訊》美國民主黨總統候選人賀錦麗，與共和黨對手特朗普辯論時的部分交鋒領域：





*稅收*



．賀錦麗回答第一個問題時馬上提到稅收政策，強調她將降低家庭和小企業稅收。特朗普表示要使家庭減稅永久化，並將公司稅率從21%降至15%，還誓言取消對小費和社會保障福利的稅收。 ．賀錦麗也承諾停止對小費徵稅。她還呼籲擴大對初創企業成本稅收減免，並呼籲對年收入100萬美元或以上的人徵收28%的資本利得稅，並將公司稅率提高至28%。



*經濟計劃*



．賀錦麗攻擊特朗普的經濟計劃，稱其「為億萬富翁和大公司減稅」，導致5萬億美元的赤字，並將他的關稅計劃稱之為「特朗普消費稅」。 ．賀錦麗還提到高盛的一篇分析研究，如果特朗普當選，鑒於其提高關稅和收緊移民政策，將對美國國內經濟造成打擊。 ．特朗普否認指控，強調通貨膨脹不是關稅造成。



*中國*



．賀錦麗稱特朗普未能在中國面前保護美國利益，並補充道，對華政策應該確保美國贏得21世紀的競爭。她宣稱，特朗普在任期間向中國出售晶片，是「出賣了我們」。 ．特朗普強調，拜登政府保留了他對中國徵收的關稅，因為關稅帶來太多的收入而無法放棄。



*墮胎*



．特朗普稱，墮胎現在由人民自己決定，不屬於聯邦政府職權範圍。 ．賀錦麗稱，政府及特朗普不應該對女性指手劃腳。她重申將簽署恢復墮胎權的法案。



*外交*



．特朗普指拜登和賀錦麗無能，導致俄烏爆發戰爭，又指賀錦麗不支持以色列，如果她當總統，以色列會消失。 ．賀錦麗強調民主黨政府團結盟友支持烏克蘭，守護了該國的獨立自主，又強調會保障以色列不受伊朗攻擊。



(jf)