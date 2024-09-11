11/09/2024 11:47

【數據解讀】汪濤：外需將走弱，中國明年出口增速料降至1.5%

《經濟通通訊社11日專訊》國家統計局昨日公布，8月出口同比增速上行至8.7%，高於7月和市場的預期。不過，隨著外需疲軟，出口的高增速似乎難以持續，短期內將保持低個位數增長。

瑞銀證券中國首席經濟學家汪濤發布報告指，近期公布的外部調查數據顯示外需或進一步走弱。例如，美國ISM製造業新訂單指數進一步下滑，以及南韓新出口訂單指數回落。中國最新的財新製造業PMI新出口訂單指數也下滑至50以下。



*明年出口增速預測腰斬至1.5%*



汪濤認為，短期內中國出口或能保持低個位數。瑞銀維持對2024年出口增長3.5%的預測，但將2025年出口增速預測從此前的3%下調至1.5%。

匯率方面，在美元指數走弱、日元大幅升值，以及市場對美國經濟增長和降息預期發生重大變化的背景下，人民幣兌美元近期大幅升值。汪濤認為，在聯儲局於9月份進行第一次降息，且中國經濟有望在未來幾個季度環比企穩，瑞銀將年底人民幣兌美元預測從此前的7.1-7.2調整為7.1。(lc)