11/09/2024 14:17

港鐵(66)首發公募離岸人民幣綠色債券，總額45億元人民幣

《經濟通通訊社11日專訊》港鐵公司(00066)宣布，公司在可持續融資框架下，於昨日完成首次公募離岸人民幣綠色債券的定價，包括30億人民幣10年期債券及15億人民幣30年期債券。該項債券是透過公司的債務發行計劃發行。

此次發行的10年期債券，為全球企業至今已發行的同年期中最大規模的公募離岸人民幣債券，而30年期債券，則是企業在離岸人民幣債券市場公募發行最長年期的債券。

此次債券發行深得本地及海外機構投資者支持，包括主權基金、保險公司、資產管理公司、銀行、私人銀行及證券公司，最終總訂單認購額超過199億元人民幣及認購率超過4.4倍，使最終定價較初步價格指引收窄35基點。

這項10年期債券票面年息率為2.75%，每半年派息一次，到期日為2034年9月20日。發售價為票面值的100%，孳息率為2.75%。而30年期債券的票面年息率為3.05%，每半年派息一次，到期日為2054年9月20日。發售價為票面值的100%，孳息率為3.05%。

港鐵公司行政總裁金澤培表示，今年是港鐵通車服務香港45周年，公司繼續實踐並鞏固其推動可持續發展的承諾。是次於離岸人民幣債券市場發行公募綠色債券，有助進一步將低碳綠色元素融入鐵路營運和新鐵路項目。很高興能夠為香港發展成國際綠色金融中心作出貢獻，同時也受惠於香港作為全球離岸人民幣業務中心具樞紐地位的優勢。

港鐵公司財務總監樊米高稱，今次發債標誌著港鐵公司初次公募發行離岸人民幣債券的里程碑，亦為未來的融資活動創造條件，展示公司有效的融資策略，積極以多元化的資金渠道和投資者基礎支持公司可持續發展。(bi)