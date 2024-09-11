11/09/2024 15:51

滙豐、渣打助港鐵成功首次發行公募離岸人民幣綠色債券

《經濟通通訊社11日專訊》港鐵公司(00066)完成首次公募離岸人民幣綠色債券的定價，滙豐和渣打擔任發行的聯席全球協調行、聯席簿記行及聯席主承銷商。

是次交易受到亞洲區內外高質素和多元化的投資者熱烈追捧，包括主權基金、資產管理公司、銀行、保險公司和私人銀行等。此次發行的最終訂單認購額高達近200億元人民幣，投資者數目眾多，對長年期的離岸人民幣債而言十分難得，顯示港鐵公司的信貸質素優越過人。



*離岸人債發行按年增近一成*



渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示，儘管近幾個星期資本巿場的債券發行十分活躍，港鐵公司所發行的債券仍能吸引眾多投資者，足證港鐵公司別具優勢，透過不同的融資渠道、以相當吸引的成本取得資金，同時擴闊投資者基礎。巿場對是次長年期離岸人民幣債券的熱烈追捧，亦顯示離岸人民幣債券公開巿場具增長潛力。今年直至8月底，離岸人民幣債券發行按年增長近一成。公司相信港鐵公司的成功，能夠吸引更多本地及國際發行人踏足「點心債」巿場。



*有助支持離岸人債利率曲線長端流動性*



滙豐投資銀行亞太區債務資本市場董事總經理伍富斌稱，此次發行中的30年期債券為企業在離岸人民幣債券市場公募發行最長年期的債券，有助進一步鞏固本港作為全球主要離岸人民幣中心的領導地位。是次發行能為國際投資者的人民幣資產配置提供更豐富的選擇，此外，來自投資者的認購反應熱烈，亦有助支持離岸人民幣債券利率曲線長端的流動性。(cl)