11/09/2024 16:45

第二季完成建造工程名義總值683億，按年升2.3%

《經濟通通訊社11日專訊》政府統計處今日公布「建造工程完成量按季統計調查」的臨時結果。主要承建商於今年第二季所完成的建造工程名義總值的總計為683億元，較去年同期上升2.3%。

剔除價格變動的影響後，臨時結果顯示以實質計算，主要承建商所完成的建造工程總值的總計於同期間上升2.3%。



*私人地盤建造工程名義總值按年跌2.4%*



按建造工程類別分析，於今年第二季完成的私人地盤建造工程名義總值為214億元，較上年同期下跌2.4%。以實質計算，跌幅為4.3%。於今年第二季完成的公營地盤建造工程名義總值較上年同期上升22.6%至262億元。以實質計算，升幅為23.9%。

主要承建商於第二季所完成的非地盤建造工程名義總值為207億元，較上年同期下跌11.9%。以實質計算，跌幅為10.8%。非地盤建造工程包括小規模新建工程及樓房裝飾、樓宇修葺及保養工程，和非地盤的電器設備安裝及保養工程。



*第二季完成建造工程名義總值按季跌1.8%*



按主要用途類別分析，住宅樓宇建造工程於今年第二季完成的地盤建造工程名義總值為205億元，較上年同期上升18.4%。同期間，運輸工程於第二季完成的地盤建造工程名義總值上升20.2%至92億元。

以經季節性調整的數字按季比較，主要承建商於今年第二季完成的建造工程名義總值較今年第一季下跌1.8%。以實質計算，跌幅為1.9%。(cl)