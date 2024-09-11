11/09/2024 19:35

【銀色債券】工銀亞洲推銀債7免優惠，料認購反應理想

《經濟通通訊社11日專訊》政府公布發行新一批銀色債券，規模500億元，視乎認購反應，最多上調至550億元，保證息率不少於4厘。中國工商銀行(亞洲)宣布，推出認購銀債「七免」優惠，包括認購手續費、代收利息費、贖回費（到期及提早）、存入費、託管費、轉入費及轉出費，讓更多香港銀齡族受惠於銀債的穩定及可靠投資回報。

中國工商銀行(亞洲)零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，新一批銀色債券保證息率達4厘，較現時一般港元定期利率為高，加上市場預期美國聯儲局將於9月開始減息，意味過去持續一段時間的高息環境快將結束，銀色債券可協助客戶鎖定利息收入。

他表示，以目前的投資環境，今批3年期的銀債仍可提供4厘的保證回報，加上入場門檻較低，兼提供每半年一次的穩定派息，屬適合銀齡族的低風險、息率回報吸引的中長期投資選擇。此外，是次銀債基本發行額最多增加至550億元，可讓更多銀齡族受惠，估計認購反應理想。(bi)