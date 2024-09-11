11/09/2024 19:37

《再戰明天》歐洲央行公布議息結果，美國公布PPI

《經濟通通訊社11日專訊》歐洲央行公布議息結果，及美國公布PPI，料為周四（12日）市場焦點。



*歐洲央行總裁拉加德發表講話，日本公布PPI*



各國重要經濟活動方面，第十一屆北京香山論壇舉行。日本央行審議委員田村直樹發表講話並舉行新聞發布會。周四本港時間5:30pm，英倫銀行審慎政策主管Phil Evans發表演講，題為「在英國完成巴塞爾協議3.1的平衡方法」。晚上8:45pm，歐洲央行管理委員會貨幣政策會議舉行，歐洲央行總裁拉加德在會後向記者發表講話。

數據方面，周四7:50am（本港時間．下同），日本公布8月生產者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由3%收窄至2.8%。2:00pm，德國公布8月批發物價。4:30pm，香港公布第二季工業生產；第二季生產者物價指數。8:15pm，歐元區公布官方指標利率，料由4.25%降至3.65%。8:30pm，美國公布8月生產者物價指數，月率升幅料維持於0.1%，年率升幅料由2.2%收窄至1.7%；連續申請失業救濟金人數料由183.8萬升至185萬；首次申請失業救濟金人數料維持於22.7萬。(wa)