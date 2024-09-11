11/09/2024 10:17

【銀色債券】莊太量：新一批銀債息率非常吸引，未來息口趨勢向下

《經濟通通訊社11日專訊》政府發行第9批銀色債券，規模500億元，保證息率不少於4厘。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量接受電台節目訪問時估計，現時市場上的定期息率已經少於4厘，而且未來息口是呈向下趨勢，今次銀債是的年期為3年，屆時息口可能只得1至2厘，因此他認為今次銀債的息率是非常吸引。

新一批銀債首次放在基礎建設債券計劃下發行，發債所得的收入，可分配予合資格的長遠基建工程，他指出，今次銀債的發行額將可達550億元。指以往政府有足夠資金時，銀債募集所得的資金主要用作集資，但現時政府需要錢，發債就真正發揮其功能，用作基建發展。

他認為，如果人口保持增長，用更多資金發展基建是好事，但如果人口下降，則要考慮是否仍動用大量資金用作基建。提到回報問題，他指基建不能視為投資項目，而是要從整體可帶動多少經濟增長來看，他又說特區政府不能夠「印銀紙」還債，因此要視乎港府有多少財政儲備，他認為發債規模不應該超過政府每年支出的25%至30%，否則較難償還得起。(bn)