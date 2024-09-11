11/09/2024 16:36

【銀債攻略】銀債保底息4厘勝定存，專家指具吸引力倡認購30手

《經濟通通訊社記者吳仲賢11日報道》市場對美國減息預期升溫，料美聯儲或最快本月開始進行減息，而近日本地銀行定存息率亦一路走低，部分銀行港元定存息率更跌穿4厘，昨日政府公布發行新一批銀色債券，目標發行額為500億元，視乎認購反應，最多上調至550億元，每手一萬元，年期3年。每半年派息一次，息率與本地通脹掛勾，並保證不會少於4厘，儘管低於去年的5厘，但有專家表示，與定存相比，銀債更具吸引力。



*6個月及一年期定存全線低於4厘*



新一批銀色債券保底息4厘，較銀行定存更優勝，目前銀行定存息一般已低於4厘。當中一年期港元定存最高為虛擬銀行PAObank的3.6厘，起存額僅為100元，其次為東亞及富邦銀行的3.5厘，但起存額分別高達200萬元及50萬元。至於6個月定存息亦低全線於4厘，最高為渣打的3.85厘，起存額為100萬元，但只適用於全新「優先理財」/「優先私人理財」出糧客戶；其次是東亞的3.75厘，起存額需200萬元。



*張智威倡市民認購30手銀債，較定期具吸引力*



信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，今次銀債的保證息率略高於本地銀行的定存息率，而且市場預期本月美國聯儲局議息會議將會進行減息，認為銀債具吸引力，建議市民可認購30手。

張智威直指，「就算認購多啲都無所謂」，因為銀債可以提早贖回，「坊間銀行定期都做唔到」，政府會以本金100%贖回相關債券，強調「銀債不會蝕價」，理論上可以認購多一些銀債，到需要用錢時，便贖回相關債券，但提醒市民要留意贖回的所需時間以及相關所需徵收的費用，與定存相比，銀債更具吸引力，而今次銀債的發行規模與去年相同，預期是次認購銀債的人數與去年相若。



*中銀香港料銀債超額認購機會較大，倡認購20手*



中銀香港(02388)個人數字金融產品部總經理周國昌表示，預期是次銀債超額認購機會較大，料是次認購人數超過30萬，破紀錄的機會較大，若以32萬認購人數作估算，建議客戶可就是次銀債認購20手，但若客戶的資金較為充裕，也可以考慮申請25至30手。他指，考慮到全球即將進入減息周期，現時銀債能夠鎖定三年4厘的保證回報，認為銀債具吸引力。

香港上海滙豐銀行大中華市場外匯固收交易部主管黃子卓表示，市場上的債券已出現孳息倒掛，是次銀債保證息率4厘，屬合理及吸引水平，相信今次銀債超額認購機會相當高。



*莊太量:銀債息率非常吸引，未來息口趨勢向下*



中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量估計，現時市場上的定期息率已經少於4厘，而且未來息口是呈向下趨勢，今次銀債是的年期為3年，屆時息口可能只得1至2厘，因此他認為今次銀債的息率是非常吸引。

新一批銀債首次放在基礎建設債券計劃下發行，發債所得的收入，可分配予合資格的長遠基建工程，他指出，今次銀債的發行額將可達550億元，現時政府需要錢，發債可發揮其功能，用作基建發展。