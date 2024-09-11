11/09/2024 17:20

巴克萊:短期內美元可能進一步下行，惟料跌幅有限

《經濟通通訊社11日專訊》巴克萊研究團隊發表了關於外匯及新興市場宏觀策略的季度報告表示，已調整觀點，認為短期內美元可能進一步下行，但預計跌幅有限，並可能在12個月後逆轉回升。

報告指，減息前美元不會再大幅波動，美元通常在聯儲局減息周期前會走弱。按照歷史標準，本周期的波動已相當顯著。根據以往經驗，市場在聯儲局經濟軟著陸期間，往往會高估減息幅度，類似於保險費用。該行目前仍處於美元可能繼續下行的階段，但大規模的波動可能已經過去。

報告提及，不必因經濟衰退而拋售美元，該行的研究結果顯示，拉美、中東歐、中東、非洲地區，以及G10國家的周期性貨幣可能持續走弱，但整體而言，低收益貨幣兌美元將保持相對穩定。該行還發現，與過往經濟衰退風險上升的時期相比，當前的波動率溢價相對較低。

報告指出，聯儲局對新興市場政策的影響下降，與新興市場貨幣相反，新興市場國家的固定收益資產將進一步受惠，預計新興市場的終端利率將保持中性或更高。此前，美國中性利率維持「更高更久」的壓力正在逆轉，令新興市場央行獲得更多舒緩市場反應的空間。然而，該行預計新興市場貨幣將因利差交易縮減而承壓。

報告表示，中國進口疲軟、出口價格和商品價格通道下降，將對全球產生重大影響。美元將因此會受惠，而商品貨幣將面臨不同程度的壓力，人民幣則面臨結構負面趨勢。(bn)