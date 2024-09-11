11/09/2024 11:20
《港元利率》隔夜息低見2.93厘，一個月拆息創近一周新低
《經濟通通訊社11日專訊》港元拆息普遍走低，其中，隔夜息跌近36基點報2.93274厘，為4月24日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息結束兩連升，輕微回落至3.88643厘，為近一周新低。
反映銀行資金成本的三個月拆息回升至4.11208厘。六個月及一年期分別跌至4.14287厘及4.14518厘。
港元匯價今早在7.7959-7.7977之間上落，最新報7.7961，較前收市價升0.02%。
匯市交易員靜待即將公布的美國通通脹數據，以判斷聯儲局9月減息幅度。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息回升至4.11208厘。六個月及一年期分別跌至4.14287厘及4.14518厘。
港元匯價今早在7.7959-7.7977之間上落，最新報7.7961，較前收市價升0.02%。
匯市交易員靜待即將公布的美國通通脹數據，以判斷聯儲局9月減息幅度。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.93274
|-35.607
|一周
|3.52095
|-9.036
|兩周
|3.63369
|-8.81
|一個月
|3.88643
|-1.25
|兩個月
|4.07161
|+0.316
|三個月
|4.11208
|+0.214
|六個月
|4.14287
|-0.927
|一年
|4.14518
|-3.875
資料來源：香港銀行公會