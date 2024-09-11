11/09/2024 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.93274 -35.607 一周 3.52095 -9.036 兩周 3.63369 -8.81 一個月 3.88643 -1.25 兩個月 4.07161 +0.316 三個月 4.11208 +0.214 六個月 4.14287 -0.927 一年 4.14518 -3.875

《經濟通通訊社11日專訊》港元拆息普遍走低，其中，隔夜息跌近36基點報2.93274厘，為4月24日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息結束兩連升，輕微回落至3.88643厘，為近一周新低。反映銀行資金成本的三個月拆息回升至4.11208厘。六個月及一年期分別跌至4.14287厘及4.14518厘。港元匯價今早在7.7959-7.7977之間上落，最新報7.7961，較前收市價升0.02%。匯市交易員靜待即將公布的美國通通脹數據，以判斷聯儲局9月減息幅度。(cl)資料來源：香港銀行公會