11/09/2024 10:00

《經濟時評》DWS：美國勞動市場疲弱，惟料9月仍減息25基點

《環富通基金頻道11日專訊》DWS美國經濟學家Christian Scherrmann就8月美國勞動市場數據發表有關評論。



*經濟僅為放緩而非崩潰，仍有可能實現軟著陸*



8月的就業報告可能是今年最矚目的經濟報告之一。一如所料，市場對就業數據將承接7月弱勢繼續大規模惡化的擔憂並未實現，但當前數據無疑表明勞動力市場狀況正在持續降溫。8月新增就業人數小幅反彈至14.2萬人，仍低於預期。此外，前兩個月的就業數據下修8.6萬個職位，令報告進一步傾向鴿派立場。好消息是，隨著招聘人數的增加，失業率從4.3%回落至4.2%，抵銷了勞動力的小幅增長，勞動參與率穩定在62.7%。薪資方面，聯儲局所接收的訊號實際上並不鴿派 －－薪資增長從0.2%輕微上升至0.4%，而增長主要集中在服務業，反映企業招聘活動正在回升。

總括而言，8月數據雖然疲弱，但考慮到目前市場已預期將多次降息，表現並非想像中壞。聯儲局仍會於9月首次減息25個基點，因為經濟僅為放緩而非崩潰，仍有可能實現軟著陸。不過，過往經驗顯示，一旦就業市場開始走弱，勢頭可能會延續，聯儲局需及時行動以遏止跌勢。因此，預期聯儲局今明兩年將各減息3次，每次幅度為25個基點。(wa)