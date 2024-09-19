11/09/2024 08:34

【大國博弈】加拿大擬就電池及太陽能產品等向中國徵稅

《經濟通通訊社11日專訊》中國商務部日前決定對加拿大產油菜籽進行反傾銷調查，加拿大亦隨即提出反制。加拿大財政部稱，考慮對從中國進口的關鍵礦產品、電池和零部件、太陽能產品和半導體徵收附加稅。

《路透》引述加方聲明指，將就可能徵收的附加稅展開為期30天的公眾諮詢。加拿大財政部認為，本土工人、汽車行業以及相關的關鍵製造業供應鏈目前面臨著來自中國生產商的不公平競爭，這些生產商「受益於中國蓄意的、由國家主導的產能過剩政策」。

中加貿易關係趨緊張，加拿大上月宣布將對從中國進口的電動汽車加徵100%的關稅，並對中國產鋼鐵和鋁加徵25%關稅。兩者分別在10月1日及15日生效。中國就該事宜尋求訴諸世界貿易組織(WTO)磋商，並於本周一(9日)公告對從加拿大進口油菜籽展開反傾銷立案調查。(ry)