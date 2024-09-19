11/09/2024 09:06

【大國博弈】布林肯稱俄烏戰爭持續，源於中國對俄羅斯國防支持

《經濟通通訊社11日專訊》正訪問英國的美國國務卿布林肯，昨日在記者會上宣布對向俄羅斯提供導彈的伊朗實施新制裁，他並批評中國在俄烏戰事中支持俄羅斯。

布林肯指出：「(俄羅斯總統)普京能夠繼續侵略的原因之一是中國提供了支持，中方是俄羅斯最大的機械工具及微電子產品供應方，所有這些都在幫助俄羅斯維持其國防工業基礎。」

另外，到訪布魯塞爾的美國副國務卿坎貝爾指，中俄正加強在潛艇、航空設計以及導彈能力等合作。中國在潛艇方面的進步，亦可能削弱美國目前的水下優勢。他已向歐洲盟友提供中國支持俄羅斯軍事工業的詳情，敦促盟友要更有力表達對中俄加強國防合作的擔憂。

至於中方曾多次強調，不會向交戰方提供武器，中俄貿易光明正大，反指俄羅斯進口武器及零件等，逾六成來自美國及西方國家。(ry)(zz)