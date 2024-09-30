11/09/2024 16:46

【提振內房】海南昌江160平方米以上商品住房不再限售

《經濟通通訊社11日專訊》近日，海南省昌江黎族自治縣住房和城鄉建設局發布《關於進一步優化調整房地產政策的通知》。文件提出，引導商品住宅多元化供給，全縣範圍內，購買單套面積超過（含）160平方米商品住房的家庭，購買該套住房不受戶籍和套數限制。

這意味著，昌江縣160平方米以上商品住房不再限售。

文件同時提出，不出售舊即可買新。居民家庭購買本縣內住房交付使用時間超過10年的，在原有購房套數基礎上，可增加購買1套安居房或商品住房。本款所稱住房包含商品住房、安置房、保障性住房、共有產權住房和集資房；交付使用時間自房屋竣工驗收之日起計算。

已購買本縣安置房、保障性住房、共有產權住房和集資房居民家庭適用本政策的，必須按照相關規定交納已購買房屋的土地收益及相關稅費後，方可增加購買新房。(jq)