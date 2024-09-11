11/09/2024 09:41

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升2點子，報7.1233

《經濟通通訊社11日專訊》上日市場價回落近百點，拖累今日中間價表現。人民幣兌一美元中間價今報7.1182，較上個交易日跌46點子，三連跌，創8月29日以來近兩周新低，與市場預測偏離擴至16點，上個交易日報7.1136。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開2點子，報7.1233，上個交易日即期匯率收盤報7.1235。

目前市場重點關注美國大選前辯論以及稍晚美通脹數據表現。美國共和黨總統候選人特朗普與民主黨候選人副總統賀錦麗正舉行電視辯論，兩人關於中國的表態可能影響人民幣表現。

中金公司最新觀點認為，對於中國而言，如果賀錦麗當選，更溫和的貿易政策意味著內需刺激的緊迫性下降，「這也是我們認為在現有政策約束下，美國大選對中國的影響可能遠大於美聯儲降息的原因」。



*惠譽：年底在岸人民幣匯率將在7.15*



此外，惠譽評級預計中國經濟增速在今年剩餘時間內難以回升，預計全年經濟增長4.8%，第三和第四季平均增長4.5%，至於明年GDP增速將小幅放緩至4.5%。對於人民幣，預計今年底時美元兌在岸人民幣匯率將在7.15，此後維持在這一水平。(sl)