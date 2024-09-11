11/09/2024 16:46

【聚焦人幣】人幣即期收升104點子止兩連跌，報7.1131

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1131，較上個交易日4時30分收盤價升104點子，止兩連跌，暫脫離兩周低位，全日在7.1070至7.1233之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升180點子，報7.1175。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1182，較上個交易日跌46點子，三連跌，創8月29日以來近兩周新低，與市場預測偏離擴至16點，上個交易日報7.1136。

交易員指出，美國大選前辯論缺乏實質性內容，市場避險情緒助升日圓並帶動人民幣反彈。市場目光逐漸轉向美國稍晚公布的通脹數據，如果日圓繼續擴大反彈，人民幣也會間接受益，不過疲軟的經濟基本面也會限制匯價反彈空間；當然美聯儲降息也為中國央行進一步寬鬆提供政策空間。另外第四季度是傳統結匯季，供需上不太支持人民幣大幅調整。

芝商所的數據顯示，交易員認為美聯儲在下周利率制定會議上降息25個基點的可能性為67%，低於周一(9日)的70%；降息50個基點的可能性為33%，高於周一的30%。另據路透調查顯示，大多數經濟學家認為，美聯儲將在2024年剩餘的三次政策會議上每次降息25個基點。(sl)