11/09/2024 15:39

【聚焦人幣】廣東成功在港發行50億地方債，利率最高2.23%

《經濟通通訊社11日專訊》據《新華財經》報道，廣東省政府昨日首次在香港市場發行50億元(人民幣．下同)離岸人民幣地方政府專項債券。其中，20億元2年期債券票面利率2.08%；15億元3年期債券票面利率2.13%；15億元5年期(綠色債券)票面利率2.23%。全場認購倍數達11.4倍。

本次發行的債券已由香港金融管理局納入人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單。募集資金分別用於廣州市南沙區項目、珠三角地區重大基礎設施項目及綠色項目。

中國銀行(03988)(滬:601988)作為本次發行的牽頭全球協調人和獨家綠色結構顧問，協助本期債券成功發行。今年以來，中國銀行已協助廣東省政府在港澳成功發行75億元離岸人民幣地方政府債券。(sl)