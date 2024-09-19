11/09/2024 16:01

【大國博弈】林健鋒：駐美經貿辦一旦關閉料對商界影響不大

《經濟通通訊社11日專訊》行政會議成員兼立法會商界議員林健鋒估計，即使駐美經貿辦關閉，對商界影響也不會很大，因為商界都是實際做事，以往曾有一些制裁出現，都停止不到兩地商界的交往。

美國眾議院以大比數通過《香港經貿辦認證法案》，要求行政部門在法案生效30天內，決定香港經貿辦在美國的三個辦事處能否繼續運作。法案仍需經參議院審議，若獲通過便會交總統拜登簽署生效。

林健鋒指，經貿辦主要從事與經濟文化交流工作，美國用行政或立法方式逼使關閉經貿辦並不可取，作為自由貿易大國，用上此手段是可恥，不是文明社會做法。

林健鋒提到，美國早前也有高層前往北京，說要加強溝通合作，為何現在國會又採取如此行動，他形容是莫名其妙，亦是損人不利己行為，不是正常自由貿易主義國家的行為，認為對方不理解香港情況。

他續稱，對已做開生意的商界來說，不大需要經貿辦協助，但對尋找商機的營商者來說，經貿辦則可提供不少幫助，相信特區政府可以透過貿發局及商會，多做推廣交流活動。(cl)