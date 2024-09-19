11/09/2024 16:36

【大國博弈】外交部駐港公署反對美國眾議院通過港經貿辦認證法案

《經濟通通訊社11日專訊》外交部駐港公署對美國眾議院通過所謂《香港經濟貿易辦事處認證法案》，鼓噪取消香港特區駐美經貿辦特權豁免待遇，表示強烈譴責和堅決反對。

發言人指，香港駐美三個經貿辦為促進港美互利互惠，發揮了積極作用，美方固守冷戰思維，大搞選舉政治，不惜損害美國和相關企業利益，把經貿問題政治化、工具化，利用所謂法案干擾破壞港美正常交流合作，進一步擾亂中美關係正常化進程。

發言人強調，香港是中國的香港，如美方一意孤行，繼續推進涉港惡法，膽敢關閉香港駐美經貿辦，必將遭到中方堅決反制，奉勸美方立即停止「以港遏華」，否則倒行逆施必遭反噬。(cl)