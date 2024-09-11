11/09/2024 11:33

【外圍經濟】日圓升至1月來最高，日本央行委員表示會考慮加息

《經濟通通訊社11日專訊》日本央行政策委員會審議委員中川順子表示，只要經濟表現符合預測，日本央行將持續調整貨幣政策的寬鬆程度。她發言後，日圓兌美元匯率升至141.51，為今年1月2日以來的最高水平。

中川周三(11日)在秋田市對當地商界領袖的演講中表示，如果日本經濟和通脹前景得以實現，將會調整貨幣寬鬆程度。她表示，目前的實際利率水平極低。即使銀行加息，金融狀況仍將保持寬鬆。

日圓兌美元匯率自7月3日觸及161.95的數十年低點以來，一直處於廣泛升值趨勢。

大多數經濟師預計，日本央行在9月20日的下次會議結束時將按兵不動。市場預計，央行或等到12月或1月才會採取下一步行動。(rc)